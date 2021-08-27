Рим, , 22:29 — REGNUM Решить афганскую проблему без участия России невозможно, заявил в пятницу, 27 августа, глава МИД Италии Луиджи Ди Майо.

Луиджи Ди Майо Иван Шилов © ИА REGNUM

В пятницу его российский коллега Сергей Лавров провел в Риме переговоры с Ди Майо и премьер-министром Марио Драги. Обсуждалось положение дел в Афганистане, Сирии и Ливии.

27 августа Кабул покинули последние итальянские граждане, изъявившие такое желание. Также власти Италии эвакуировали около 5000 местных граждан, в основном тех, кто сотрудничал с посольством и военной миссией страны, и членов их семей.