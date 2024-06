Висконсин, США, 27 августа, 2021, 22:28 — ИА Регнум. Американская инди-фолк-группа Big Red Machine, состоящая из вокалиста Bon Iver Джастина Вернона и гитариста The National Аарона Десснера, выпустила свой второй студийный альбом «How Long Do You Think It's Gonna Last?», в котором также есть совместные работы с поп-певицей Тэйлор Свифт. Альбом доступен на всех стриминговых сервисах.

Eva Rinaldi Тейлор Свифт

«Birch» появилась в качестве четвертого трека на альбоме, непосредственно предшествующего ее другой совместной работе «Renegade». Этот трек был выпущен как сингл в начале прошлого месяца и обладает гораздо более живой, поп-ориентированной энергией. Свифт исполнила основную вокальную партию. С другой стороны, Свифт и Вернон поровну делят центр внимания, благодаря расслабленному акустическому инструменталу солиста Bon Iver.

Свифт, Вернон и Десснер часто работали вместе в течение прошлого года, причем последние двое внесли свой вклад в написание и продюсирование обоих альбомов Свифт 2020 года «Folklore» и «Evermore». Первый из них стал лучшим альбомом года на церемонии вручения премии «Грэмми» в 2021 году.