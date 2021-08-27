27 августа 2021 | Время чтения 8 мин

В ситуации, когда министерство иностранных дел не в состоянии выполнять свои прямые обязанности, возникают классические вопросы: кто виноват и что делать? В случае несостоявшегося государства уместно задаться другим вопросом: какие цели и задачи могут быть у МИД такого «государства» — иного, чем состоявшееся?

Сергей Артёменко, , 23:10 — REGNUM Состоявшиеся государства обладают классическими признаками, о которых знает каждый хорошо учившийся в школе или не настолько ленивый, чтобы не «загуглить». В случае с Белоруссией уже ясно, что границу свою она не контролирует. Живое и наглядное подтверждение этому — толпы нелегальных мигрантов, которых прибалтийские и польские пограничники едва ли не ежедневно отправляют назад в Белоруссию.

Владимир Макей Иван Шилов © ИА REGNUM

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В ситуации внешнеполитической полуизоляции, являющейся частью западных санкций в отношении официального Минска, не совсем ясно, чем занята белорусская дипломатия. Глава МИД Белоруссии Владимир Макей, прежде многословный в самобичевании и обличении врагов режима Александра Лукашенко, не нашёл и слова благодарности для украинских и российских коллег — спасителей белорусских граждан из воюющего Афганистана.

Александр Лукашенко и Владимир Макей President.gov.by

Какими бы ни были отношения официального Минска с Киевом и Москвой, дипломатический этикет предписывает проявление элементарной вежливости, соблюдение самых простых этических норм. Тем более, когда твою самую главную работу делают другие — спасают твоих сограждан. Однако ни у Лукашенко, ни у Макея, ни у других официальных лиц Белоруссии не нашлось и слова благодарности. Чем же были так заняты министр иностранных дел и все остальные?

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В течение августа МИД Белоруссии не очень себя утруждал. Не проводил масштабных мероприятий, не участвовал в организации визитов на высшем уровне. В министерском разделе новостей — полтора десятка сообщений: о встречах с послами, о комментариях пресс-службы по разным поводам. Например, 25 августа МИД проинформировал о вручении послом Белоруссии Павлом Взяткиным копий верительных грамот в МИД Танзании, а 26 августа — о вручении тем же чиновником верительных грамот президенту той же страны.

Посол Вяткин вручает верительные грамоты президенту Танзании

Похоже, основная деятельность белорусских дипломатов сводилась к поглощению алкоголя, преимущественно импортного, закупаемого в неимоверных количествах и списываемого под теми или иными предлогами. Есть от чего уйти в запой: МИД Белоруссии стал избыточной структурой, проявляющей свою полную несостоятельность.

Моментом истины стал афганский кризис. Выяснилось, что внешнеполитическая госструктура не в состоянии реализовать свои главные функции, не может продемонстрировать даже подобие исполнения своих прямых обязанностей. Граждан Белоруссии спасают дипломаты и военные других государств, а белорусские должностные лица позорно прячутся в кустах.

Макей в это время как будто закрыл МИД на большой амбарный замок и улетел со товарищи за тридевять земель. Он усиленно изображал человека-невидимку и всячески давал понять, что такое положение дел — нормальное, так и должно быть, все настоящие государства именно так и поступают.

Особым цинизмом и издевательством над гражданами стали рекомендации мидовского чиновника обращаться в белорусское посольство в Таджикистане. Распространены они было в локальной официозной прессе, которую даже в Минске мало кто читает (несмотря на принудительную подписку). Видимо, совсем утратив связь с реальностью, в МИД Белоруссии решили, что сограждане в Афганистане выписывают такие газеты или реально в сложившейся ситуации уповают на помощь «Республики Беларусь».

Рекомендацию гражданам Белоруссии в Афганистане обращаться в белорусское посольство в Таджикистане многие восприняли совершенно однозначно и правильно. Особенно усилилось такое мнение после того, как талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) закрыли выезд из страны и блокировали единственный кабульский аэропорт.

Сколько белорусских граждан в Афганистане, похоже, не знает никто. Работники посольств «суверенной и независимой» и ранее не особо поддерживали контакты с согражданами, да и в целом не стремились проявлять системную активность хоть в чём-то. Об этом наглядно свидетельствуют разделы новостей сайтов белорусских посольств.

Здание министерства иностранных дел Белоруссии Homoatrox

Знаменитый теракт 2016 года в Ницце продемонстрировал: посольство Белоруссии — это последнее место, куда белорусский гражданин может обратиться в совершенно отчаянном положении. Кстати, белорусское посольство во Франции тогда возглавлял видный системный националист и русофоб, «прикорытник» Лукашенко и «почётный мушкетёр», ревизионист-наполеонофил, а ныне внесистемный националист, руководитель варшавского фейкового «НАУ» на содержании западных спецслужб Павел Латушко.

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Содействовал карьере таких, как Латушко, не кто иной, как Макей. МИД Белоруссии в 2020 году был в шаге от «успеха» МИД Ливии периода свержения Муаммара Каддафи, продемонстрировавшего строгую приверженность классическому «Вовремя предать — значит не предать, а предвидеть».

Нет ничего удивительного в том, что именно это белорусское министерство дало наибольший процент кадровых «изменников», «врагов» и «мерзавцев», как выражается Лукашенко. Основная функция Макея и МИД в целом сводилась вовсе не к защите прав и интересов белорусских граждан за рубежом, а к «отбеливанию» Лукашенко на Западе с позиций белорусского системного национализма. И как и любой другой национализм на отторгнутых от России землях, он может быть только русофобским.

Показательно, как эту линию гнут сейчас и Макей, и его бывшие коллеги. Токсичному министру приходится вести кулуарные переговоры — такие, как ранее ему приходилось вести в должности главы президентской администрации с представителями официального Вашингтона.

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Взращённые им теперь уже бывшие сотрудники МИД гнут ту же антироссийскую линию в политэмиграции. Намедни, 26 августа, госдеповское «Радио «Свобода» (иностранный агент в России, но не в Белоруссии) опубликовало замечательное интервью: «Бывший дипломат: «Если политика убрать Лукашенко любой ценой продолжится, то от нашей независимости через 10 лет мало что останется». В нём бывший белорусский посол в Швейцарии, а ныне «старший аналитик Центра новых идей» Павел Мацукевич говорит именно о том же, что и его бывший начальник. И об этом же вещают выпущенный из СИЗО КГБ официально объявленный «террористом» Роман Протасевич и «батькины эксперты» на московских мероприятиях — в том числе патронируемых МИД РФ.

Никуда не исчез созданный МИД РБ русофобский «Минский диалог». Белорусские госструктуры по-прежнему проводят «День вышиванки», системным русофобам из институтов НАН Белоруссии открыты все СМИ, вместе с совбезом они проталкивают идею неполноценности отовсюду изгоняемого русского языка — единственный «национальный язык», по их мнению, это «беларуская мова».

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Нетрудно догадаться, что будет после того, как Лукашенко качнёт маятник в другую сторону: снова репрессии a-la «дело регнумовцев», снова повсеместные селянские «вышиванки» под пиджаками английского покроя, навязывание общепиту выдуманной «белорусской и литвинской кухни», расширение использования давно тихой сапой навязываемой и никому не понятной «латинки», возобновление «мовных инспекций», пропаганды терроризма с равнением на чеченских головорезов и нацистских холуёв, тиражирование лживых баек про «российскую угрозу» и многое другое.

Всё это мы наблюдаем сейчас на Украине, в Казахстане, в Азербайджане — повсеместно. Всё это совсем недавно было в Белоруссии — и нападения на русских, и принуждения к извинениям за русский язык, и запреты на трансляцию российских телеканалов. В этом смысле возвышенные Лукашенко «палаточницы» Елена Анисим и Анна Канопацкая ничем не отличаются от казахстанского Куата Ахметова и азербайджанского Исфандияра Вагабзаде.

Едва оправившись от шока восстания 2020 года, Лукашенко и Макей первым делом подтвердили приверженность «многовекторности». Они и не подумали извиняться за травлю спецпредставителя президента России — российского посла Михаила Бабича, которого профессиональные официозные лжецы поносили последними словами. Вполне естественным выглядит трудоустройство именно в МИД кондового русофоба-совбезовца Андрея Равкова, пугавшего белорусскую общественность двумя сотнями якобы спрятавшихся в лесах российских «вагнеровцев», заявлявшего о формировании в России для интервенции новых групп боевиков.

Андрей Равков (слева) Mil.ru

Некоторым товарищам в Москве, провалившим белорусское направление (возможно, без коррупционной составляющей), кажется, что находящийся в конфликте со своими вчерашними западными друзьями и партнёрами Лукашенко стал другом России.

На самом деле ничего подобного нет и не предвидится. Шила в мешке не утаишь, и вот уже 27 августа тот же Лукашенко публично заявляет о намерениях «россиян» захватить «часть Белоруссии». Из этой же русофобской оперы — «белорусизация», перманентный нефтегазовый конфликт и многое другое.

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Когда перед Макеем и другими белорусским чиновниками возникает реальная необходимость проявить себя именно госуправленцами в решении реальных проблем, то они неизменно демонстрируют несостоятельность, ищут внутренних и внешних врагов, просят «поддержку» из российского бюджета. Попутно пытаются заткнуть рот журналистам — как это делает МИД Белоруссии, отказывающий корреспондентам российских СМИ в аккредитации, подвергающий их дискриминации. Отмечены также факты давления сотрудников посольства Белоруссии в России на российскую прессу, хамство в отношении российских политологов, распускание разных слухов и тому подобное — об этом много рассказывал вынужденный покинуть Москву из-за угрозы похищения Дмитрий Болкунец.

Белоруссия могла бы быть союзником России. Для этого ей следует провести внутренние преобразования, что невозможно без ротации элит. Как показывает практика, Москва не желает в этом участвовать и считает нецелесообразным стимулирование этого процесса.

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