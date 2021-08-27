Милан, Италия, 27 августа, 2021, 22:14 — ИА Регнум. Экс-премьер-министр Италии Сильвио Берлускони вечером в пятницу, 27 августа, покинул миланский госпиталь Сан Раффаэле.

Bandhige.com Сильвио Берлускони

Ранее в этот же день 85-летний политик был госпитализирован для проведения исследования, связанного с перенесенным коронавирусом и некоторыми проблемами с сердцем.

По сообщениям миланских СМИ, Берлускони выглядит хорошо и находится, по-видимому, в неплохой физической форме.