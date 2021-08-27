Гавана, 27 августа, 2021, 22:14 — ИА Регнум. Сформировавшийся недалеко от побережья Кубы ураган «Ида» обрушил удар стихии на кубинский остров Хувентуд, сообщает 27 августа Национальный центр США по слежению за ураганами (NHC).

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Ранее Центр сообщил об усилении «Иды» и переходе из состояния тропического шторма в стадию урагана.

Скорость порывов ветра в районе урагана достигает 120 км/час. На данный момент ураган находится юго-западнее Кубы.

О разрушениях и пострадавших сообщений нет.