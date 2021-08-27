Москва, 27 августа, 2021, 22:12 — ИА Регнум. 27 августа 24-летний бельгийский универсальный защитник Максимилиано Кауфриз, выступавший за «Сент-Труйден», прибыл в Москву для прохождения медицинского осмотра перед переходом в «Спартак».

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В случае подписания Максимилиано Кауфриза московскому «Спартаку» будет необходимо вывести из заявки одного футболиста с иностранным паспортом. На данный момент в заявке «красно-белых» на сезон восемь легионеров: Самуэль Жиго, Айртон Дантас, Виктор Мозес, Йоррит Хендрикс, Алекс Крал, Эсекьель Понсе, Квинси Промес и Джордан Ларссон.

Transfermarkt оценивает Кауфриза в 850 тысяч евро. Соглашение футболиста с бельгийским клубом рассчитано до середины 2022-го года.

Вчера, 26 августа, московский «Спартак» в матче шестого тура Тинькофф Российской Премьер-лиги потерпел поражение от «Сочи».

Также в последнее время периодически появляются слухи, что нынешний главный тренер «красно-белых» Руи Витория будет отправлен в отставку.