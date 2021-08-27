27 августа 2021 | Время чтения 3 мин

Джейн Спай, , 22:34 — REGNUM Министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил о проведении заключительных этапов эвакуации в Афганистане. «Мы сейчас регистрируем приблизительно последнюю тысячу человек, которые находятся внутри воздушного поля, и мы вывезем их сегодня. Это эффективный способ для перехода на следующую ступень, эвакуацию наших войск», — заявил Уоллес.

Великобритания Иван Шилов © ИА REGNUM

Министр также прокомментировал взрывы в районе аэропорта Кабула, произошедшие 26 августа, и подвел итоги эвакуации. «Вчерашние атаки были жуткими, тем не менее по плану мы должны были уехать прошлой ночью. Я знал, что это произойдет на определенной стадии. Мы оказались в ситуации, которая является замечательным достижением, не всех, но она (эвакуация — прим. Д.С.) привезла обратно в эту страну (Великобританию — прим. Д.С.) 15 тысяч человек, среди которых были уже держатели британского паспорта, и значительное количество афганцев. Они заботились о нас на протяжении 20 лет, а теперь давайте позаботимся о них», — добавил политик.

Некоторые пользователи продолжают винить США в провале в Афганистане и в том, что они не помогают Британии с эвакуацией.

«Американцы должны за многое ответить. Почему мы должны помогать им делать то, что они хотят, после того, как они игнорировали своих сторонников? Эти «особые отношения», очевидно, очень обычные», — прокомментировала @LadyBrienne1.

Ряд комментаторов обвинил Великобританию в бездействии, хотя они знали о возможности захвата страны террористами, ещё когда США заключили сделку с талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

«Великобритания знала ещё со времён сделки Трампа с «Талибаном» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), что США выйдут из игры. Что британское правительство сделало за последний год, чтобы окончательно ко всему подготовиться? Какой совет они дали своим подданным там? Скольким афганцам, которые работали с британскими войсками, дали визы?» — спросил @jeenie67.

Британские солдаты покидают Афганистан gov.uk

«Сотни, может быть, тысячи людей, может, десятки тысяч людей умрут, потому что наше правительство вздремнуло… опять», — написал @xtaldave.

В комментариях предположили, что завершение эвакуации не пройдет без ошибок, которые могут поставить жизни оставшихся афганцев под большую угрозу.

«А бумаги останутся в покинутом посольстве, чтобы было легче идентифицировать переводчиков и их адреса, поставив их в опасность! Хаос! Позор британскому и американскому посольству», — прокомментировал @CatCarer23.

Некоторые пользователи не поняли, почему местные жители не бежали из страны, как только узнали о темпах её захвата террористами. Комментаторы отметили, что если бы афганцы не надеялись на британские и американские власти, большему количеству людей удалось бы сбежать.

«Люди на протяжении долгих месяцев знали, что этот день настанет. Я не понимаю, почему люди не уезжали задолго до последних двух недель операции», — рассказал @sandnseaOR.

Среди пользователей есть те, кто уверен, что Британия могла бы спасти большее количество людей, если бы они сами не усложняли процесс регистрации.

«Великобритания ничего не делает, кроме как спасает себя. Консульство заставляет бегать всех по кругу на этапе распределения, и я гарантирую вам, другой возможности не будет», — рассказал @verytroo.

После заявления министра обороны о том, что он знал, что Британия не сможет вывезти всех, пользователи обвинили его в том, что он не придумал новую схему, по которой можно было бы вывезти большее количество афганцев.

«Я думаю, Бен Уоллес давно знал, что мы не сможем всех увезти», — прокомментировала @ZaynafamilyMary.

В комментариях указали, что никто в этой ситуации не может сделать большего, потому что весь мир спасти нельзя.

«Как сказал мой психолог, вне зависимости от того, как сильно ты стараешься, нельзя спасти мир. И это правда», — считает @Peacekeeper876.

Некоторые из тех пользователей, которые считают, что миссия Великобритании и США в Афганистане провалилась, отметили окончание эвакуации датой падения западного влияния.

«Это отметка официального падения эры западного глобального доминирования. Должен быть более великий лидер, и это союз России и Китая», — считает @alemu_markos.