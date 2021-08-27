27 августа 2021 | Время чтения 3 мин

В сети обсудил слова Лаврова о том, что немецкая сторона засекретила часть информации по делу об «отравлении» российского блогера.

Светлана Рыбина, , 22:34 — REGNUM Заявление главы МИД РФ Сергея Лаврова о том, что хотелось бы разобраться, почему часть немецкой информации по так называемому «отравлению Алексея Навального» засекречена, вызвало реакцию среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение 27 августа в социальной сети Facebook.

Алексей Навальный Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Конечно, засекретила, чтобы никто не смог узнать истину с этим делом об отравлении. Это было явно их рук дело!» — считает Наташа Н.

Многие пользователи пришли к выводу, что подобное поведение немецкой стороны указывает на то, что представители Германии пытаются скрыть своё участие в «отравлении» российского блогера.

«Ну, то, что блогера Лёшку Навального траванули из-за рубежа, лично у меня сомнений нет. Иначе бы Запад, тем более ФРГ, не стремились бы в кротчайшие сроки вывезти его к себе. Вероятно, и состав, и антидот у них были. Просто со временем Россия могла бы исследовать и выявить состав нового отравляющего препарата. Поэтому всё и засекречено», — написал Александр Б.

Алексей Навальный

«Это дело уже не белыми, а светящимися нитками сшито. На кой чёрт им понадобилось засекречивать информацию, которая могла бы указать на вину Российской Федерации в отравлении видного оппозиционера? В чём логика? В том, что «Вы и убили-с!», они и отравили», — указывает Евгений Ч.

Некоторые комментаторы отмечают, что то, как развивалось дело об «отравлении» Навального, вызывает подозрения. Граждане усматривают здесь большой обман, и, быть может, никакого отравления на самом деле и не было.

«Всё есть секрет, и всё есть тайна, особенно тогда, когда никаких настоящих доказательств отравления Навального нет. Убеждён, что их никогда и не было!» — пишет Алексей Н.

«Они засекретили это, потому что нет у них никакой информации по «отравлению». Потому как не было никакого отравления. Это же банальное шоу для того, чтобы выставить Российскую Федерацию в некрасивом свете», — поделилась своим мнением Татьяна П.

Часть людей считает, что Запад всеми силами пытается уничтожить репутацию Российской Федерации на международной арене, не брезгуя даже отравлениями граждан.

«В Англии России не дали ознакомиться с делом Скрипалей, а в Германии засекретили дело Навального. Ох уж эта Европа, ох уж эти евроценности», — написала Лариса М.

«Даже уже Германия готова устраивать этот позорный цирк. Судя по всему, Соединённые Штаты держат правительство ФРГ за какое-то очень чувствительное место, раз немцы пресмыкаются и готовы потерять лицо ради удовлетворения интересов Америки, которая спит и видит, как задвигает Россию за геополитический плинтус!» — отмечает Александр О.

Сергей Лавров Mid.ru

Ряд пользователей указывает на то, что сам «отравленный» блогер, скорее всего, был очень рад, что он оказался в центре международного скандала и получил то внимание, о котором и помыслить не мог.

«А что, кто-то удивлён? Как по мне, Лёха Навальный и сам был не против травануться за западные «бенефиты». Только вот, когда мы спрашивать начали и расследовать причины отравления, «к сожалению», пока что нашего гражданина Навального, Запад сразу все данные закрыл. Как по мне, кто честно ведёт дела, тому и скрывать нечего», — пишет Виталик Е.

Напомним, 27 августа глава МИД РФ Сергей Лавров заявил на брифинге в Риме, что хотелось бы разобраться, почему часть немецкой информации по так называемому «отравлению Алексея Навального» засекречена.