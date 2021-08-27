«Легионеров СС чествуют как героев» – об обелении нацизма в ряде стран
Москва, 27 августа, 2021, 21:31 — ИА Регнум. Современные носители человеконенавистнических идей должны понимать, что отвечать за преступления придётся даже спустя 75 лет. Об этом 27 августа заявил корреспонденту ИА REGNUM адвокат Виталий Ревзин.
Он прокомментировал решение Псковского облсуда о признании геноцидом преступлений, совершенных нацистами и их пособниками на территории региона в годы Великой Отечественной войны.
«Данные преступления решено квалифицировать как геноцид, поскольку они соответствуют всем признакам данного преступления, в соответствии со статьей 357 УК РФ. Как известно, срок давности за преступления против человечества отсутствуют, поэтому виновные в этих преступлениях будут выявляться и привлекаться к ответственности, пока они живы. С какой целью суд спустя почти 80 лет после преступлений решил вновь поднять данный вопрос? Здесь стоит отметить, что осуждение, в том числе в судебном порядке, зверств нацистов является способом антинацистской пропаганды и борьбы с подобными преступлениями в настоящем и будущем, а также восстановлением исторической справедливости. Несмотря на то, что участники геноцида в Псковской области либо уже умерли, либо являются очень пожилыми людьми, сам факт того, что их действия даже сейчас встречают соответствующую правовую оценку, является предостережением для людей, в наше время являющихся носителями человеконенавистнических идеологий. Этих людей предупреждают, что отвечать за свои преступления придется даже спустя 75 лет после их совершения», — сказал собеседник ИА REGNUM.
Эксперт подчеркнул, что признание данных действий геноцидом даёт возможность привлекать к ответственности и тех лиц, кто пытается оправдать нацистов и их пособников.
«Стоит отметить и важность политического смысла данного решения: в соседних странах, таких как государства Прибалтики или Украина, коллаборационисты и даже легионеры СС сегодня чествуются как национальные герои, и признание их действий геноцидом и военным преступлением показывает, что власти этих стран фактически обеляют преступников. Это можно использовать как политический козырь», — считает Ревзин.