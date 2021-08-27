Сараево, , 21:33 — REGNUM Турция выступает за сохранение территориальной целостности и суверенитета Боснии и Герцеговины (БиГ) и мир в регионе. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 27 августа в Сараево во время встречи с членами президиума БиГ Шефиком Даферовием, Желько Комшичем и Милорадом Додиком.

Реджеп Эрдоган Иван Шилов © ИА REGNUM

«Босния и Герцеговина занимает особое место в сердцах наших людей», — процитировал телеканал РТРС слова Эрдогана.

На встрече турецкого лидера со всеми членами президиума БиГ обсуждались вопросы двухсторонних отношений, региональная ситуация и ситуация на международной арене.

После встречи в четырехстороннем формате Эрдоган провел переговоры с Додиком, Джаферовичем и Комшичем по отдельности.

Напомним, что участие Милорада Додика во встрече с Эрдоганом в Сараево было под вопросом, так как Республика Сербская бойкотирует работу органов власти на уровне БиГ. Таким образом сербская автономия выступила против навязанного бывшим верховным представителем в БиГ Валентином Инцко закона о запрете отрицания «геноцида в Сребренице».