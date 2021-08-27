Филадельфия, США, 27 августа, 2021, 21:22 — ИА Регнум. Американская инди-рок-группа Japanese Breakfast поделилась новой мечтательной песней «Glider». Сингл доступен для прослушивания на всех стриминговых площадках. Музыкант, настоящее имя Мишель Заунер, написала песню в качестве саундтрека для видеоигры «Sable» В своем комментарии о новой песни Заунер сказала, что она вдохновлялась работами легендарных киносценаристов Алана Менкена и Джо Хисайши при создании песни. «Sable» — это видеоигра в жанре открытого мира, в которой игрок, играющий за молодую девушку Соболь, ищет подходящую маску для обряда посвящения, чтобы она могла вернуться в свой кочевой клан. В игре нет боевых действий или сюжетной линии. Игра делает акцент на решении головоломок в просторах песчаных дюн и руин.

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