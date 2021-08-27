Мельбурн, Австралия, 27 августа, 2021, 21:07 — ИА Регнум. Австралийская рок-группа Nick Cave & The Bad Seeds представили экранизацию недавно выпущенного сингла «Vortex», который войдет во вторую часть сборника «B-Sides & Rarities», вобравший в себя неизданный и редкий материал коллектива.

(сс) Eric Nopanen Музыка

Новая коллекция была составлена участниками группы Ником Кейвом и Уорреном Эллисом и содержит 27 редких и неизданных треков за период с 2006 до 2020 года, включая первые версии песен «Skeleton Tree», «Girl In Amber» и «Bright Horses».

Ранее неизданная песня «Vortex» была написана и записана в 2006 году Кейвом, Эллисом, Мартином Кейси и Джимом Склавуносом. «Поскольку группа так и не смогла определить к какому проекту причислить песню, к Grinderman или Bad Seeds, она осталась неизданной», — рассказали участники Nick Cave & The Bad Seeds.