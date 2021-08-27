Ростов-на-Дону, 27 августа, 2021, 20:59 — ИА Регнум. В Ростове-на-Дону в результате аварии с участием пассажирского автобуса пострадали три человека. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении ГИБДД 27 августа.

(сс) Dylan Collette Автобус

Сообщение о ДТП на улице Вавилова поступило в полицию примерно в 13:35 мск. Водитель пассажирского автобуса «Нефаз», предположительно, не выдержал безопасную дистанцию и столкнулся с автомобилем Hyundai Santa Fe. От удара иномарку отбросило и произошло столкновение с Lada Granta.

В результате аварии пострадали три пассажира автобуса. Одного из пострадавших госпитализировали.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.