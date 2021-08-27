Атланта, США, 27 августа, 2021, 20:55 — ИА Регнум. Американский хип-хоп-дуэт OutKast поделились новым видео для своего сингла 1996 года «Two Dope Boyz (In a Cadillac)», в поддержку 25-летия альбома «ATLiens». Rafatoon снял анимационный клип, который появился на официальном канале дуэта в YouTube. Новое переиздание «ATLiens» с 14 инструментальными треками вышло сегодня, 27 августа, в ту же дату, что и первоначальный релиз альбома 1996 года. В прошлом году исполнилось 20 лет знаменитой пластинке дуэта «Stankonia». Отметим, недавно они были удостоены места в Зале славы авторов песен и на Аллее славы черной музыки и развлечений.

Antonio Rull Рэп