Нью-Йорк, США, 27 августа, 2021, 20:49 — ИА Регнум. Американская поп-исполнительница Halsey выпустила свой четвертый студийный альбом «If I Can't Have Love, I Want Power» через лейбл Capitol Records. Пластинка была спродюсирована Трентом Резнором и Аттикусом Россом из Nine Inch Nails и включает в себя множество композиций с другими именитыми музыкантами, в том числе Дейв Грол из Foo Fighters. Альбом доступен на всех стриминговых площадках.

Музыка

Солист Foo Fighters и экс-барабанщик Nirvana исполнил ритм-секцию в треке «Honey», сессионный басист Пино Палладино принял участие в «Lilit», а Линдси Бакингем из Fleetwood Mac играет на гитаре в «Darling».

В дополнение к своему новому альбому Хэлси выпустила фильм IMAX, также озаглавленный «If I Can't Have Love, I Want Power».