Симферополь, 27 августа 2021, 20:46 — REGNUM Запрос в Генеральную прокуратуру РФ с целью проверки начисления ковидных выплат врачам в Республике Крым инициировала депутат Государственной думы VII созыва Наталья Поклонская («Единая Россия»). Об этом она сообщила 27 августа в социальных сетях.
По информации Поклонской, средняя зарплата заместителей руководителей и главных бухгалтеров медицинских организаций и учреждений, находящихся в ведении министерства здравоохранения Республики Крым, за 2020 год составила 82 710 рублей.
Депутат напомнила, что в Крыму существует проблема обеспечения жизненно необходимыми препаратами пациентов — ранее глава Крыма поручил решить этот вопрос до 1 октября.
Наталья Поклонская уточнила, что лично, находясь в Крыму, убедилась в том, с какой самоотдачей работают простые медики, и раскритиковала работу главы минздрава Крыма Александра Остапенко.
Как сообщало ИА REGNUM, 18 августа на заседании регионального оперштаба глава Крыма потребовал от подчиненных решить проблему с обеспечением жителей льготными лекарственными препаратами — в дефиците оказалось сразу 339 наименований. Срок решения вопроса глава Крыма назначил до 1 октября.