Симферополь, 27 августа, 2021, 20:46 — ИА Регнум. Запрос в Генеральную прокуратуру РФ с целью проверки начисления ковидных выплат врачам в Республике Крым инициировала депутат Государственной думы VII созыва Наталья Поклонская («Единая Россия»). Об этом она сообщила 27 августа в социальных сетях.

Иван Шилов ИА REGNUM Наталья Поклонская

По информации Поклонской, средняя зарплата заместителей руководителей и главных бухгалтеров медицинских организаций и учреждений, находящихся в ведении министерства здравоохранения Республики Крым, за 2020 год составила 82 710 рублей.

«Конечно же, самые большие средства должны получить медики и больницы, принимающие ковидных пациентов. Но нет… Как оказалось, одну из самых высоких заработных плат получают директора ГУП РК «Крым-Фармация» — 210 тыс. рублей, что примерно в три раза больше, чем другие медицинские работники того же уровня. Очень странная заработная плата для компании, которая только в прошлом году вышла из долгов и заработала всего 23 млн рублей, которые, видимо, все и ушли на заработные платы», — написала Наталья Поклонская.

Депутат напомнила, что в Крыму существует проблема обеспечения жизненно необходимыми препаратами пациентов — ранее глава Крыма поручил решить этот вопрос до 1 октября.

«Пока ещё, находясь в статусе депутата, в очередной раз инициирую запрос в Генеральную прокуратуру РФ с целью проверки начисления ковидных выплат врачам в Крыму», — написала депутат.

Наталья Поклонская уточнила, что лично, находясь в Крыму, убедилась в том, с какой самоотдачей работают простые медики, и раскритиковала работу главы минздрава Крыма Александра Остапенко.

«Радует, что обычные врачи не отводят глаза в сторону от пациентов с опасной фамилией, не боясь впасть в немилость у местных руководителей, а просто лечат человека», — подчеркнула Поклонская, призвав крымских медиков обращаться с жалобами на невыплату «ковидных» средств на почту covid.monitor@yandex.ru

Как сообщало ИА REGNUM, 18 августа на заседании регионального оперштаба глава Крыма потребовал от подчиненных решить проблему с обеспечением жителей льготными лекарственными препаратами — в дефиците оказалось сразу 339 наименований. Срок решения вопроса глава Крыма назначил до 1 октября.