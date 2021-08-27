Тбилиси, 27 августа, 2021, 20:31 — ИА Регнум. «Россия активизировалась на западном побережье Красного моря и строит крупную военно-морскую базу вблизи от города Порт-Судан, где разместит атомные подводные лодки! В этой сложнейшей ситуации в Афганистане активность России не только неотвратима, но и безвариантна из-за величайших угроз», — пишет на своей странице в соцсети Facebook грузинский эксперт Демур Гиорхелидзе.

Грузия армия

Своим постом аналитик откликнулся на подписанный между Россией и Саудовской Аравией пакт о военном сотрудничестве. Эксперт связал активизацию России с изменением политики США в этом регионе.

«Как известно, президент США приостановил продажу оружия Саудовской Аравии и ОАЭ! Это связано с изменением политики и не думаю, что оно случайно», — отметил Гиорхелидзе.

По его словам, в мировой политике происходят крупнейшие сдвиги, а правительство Грузии своей неразумной внешней политикой лишь удесятеряет стоящие перед страной угрозы.

«В мире происходят величайшие изменения, а наш премьер толкает идиотскую речь в Крыму: порабощенная и погруженная в ужасные проблемы Грузия оставлена на волю псевдо-правительства!» — с сожалением и возмущением пишет автор поста.

По мнению других пользователей соцсетей, которые откликнулись на пост Д. Гиорхелидзе комментариями, активизация России в Красном море вызвала беспокойство в Анкаре.

«Анкаре дан повод для беспокойства», — заметил К.Т.

А пользователь Б.Т. считает, что «Россия знает, что делает».

«Не хочу опережать события, слушаю ведущих российских аналитиков, которые находятся в тесной координации с властями, с полной серьезностью заявляю, они хорошо разбираются в сути ситуации. Русские прекрасно знают этот регион в общем, имеют большой исторический опыт и знания, в том числе в отношениях с проживающими на Ближнем Востоке народами. Думаю, что гибкая дипломатическая политика России, которая будет представлена больше в роли примирителя, миротворца в этом регионе, сделает ситуацию там гораздо более прогнозируемой», — пишет Б.Т.

По его же мнению, Запад потерпел в этом регионе полный крах и утратил свои статус-кво.

«Все это признак того, что на позиции партнера-лидера в исламском мире переходит Россия, что нам следует учесть, так как мы окружены странами исламского мира», — заметил пользователь Б.Б.

Других откликнувшихся на пост аналитика пользователей больше встревожила фраза о недальновидности и неправильной внешней политике нынешнего правительства Грузии.

«Они (нынешняя власть) нас погубят. Все их умы и силы брошены на сохранение своих кресел. В остальном они вообще не разбираются», — отметила Н.Ч.

«Очень скоро и националов, и мечтателей узреем убегающими на крыле одного самолета!» — предсказала Н.Б.

«Неразумная политика удесятеряет угрозы… Лишенная чувства собственного достоинства политика увеличивает их в сотни раз. В то время как украинского клоуна ни одна страна в мире всерьез не воспринимает, наш премьер во время визита с ним строит замки мечты о НАТО», — отметил пользователь М.В.