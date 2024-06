Лос-Анджелес, США, 27 августа, 2021, 20:31 — ИА Регнум. Американский хип-хоп-исполнитель Baby Keem выпустил свой новый сингл «Family Ties» с участием своего двоюродного брата Кендрика Ламара. Артист выложил музыкальный клип, срежиссированный самим Baby Keem и Дэйвом Фри, на свой YouTube-канал.

Музыка

Baby Keem продюсировал «Family Ties» с Cardo Got Wings, Outtatown, Roselilah, Jasper Harris, Frankie Bash и Deats. Сингл выпущен на лейбле pgLang в партнерстве с Columbia Records. Кендрик Ламар появился всего один раз в качестве гостевого исполнителя в 2020 году, приняв участие в песне Busta Phymes «Look Over Your Shoulder». Недавно он объявил, что его следующий студийный альбом находится в разработке, и что проект станет его последним на лейбле Top Dawg Entertainment.

Baby Keem выпустил свою последнюю пластинку «Die for My Bitch» в 2019 году. С тех пор музыкант поделился песнями «Hooligan», «Sons & Critics Freestyle», «No Sense», и «Durag Activity» в соавторстве с Трэвисом Скоттом. Он готовит свой новый альбом «The Melodic Blue».