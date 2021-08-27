Мурманск, 27 августа, 2021, 20:22 — ИА Регнум. Жители Мурманска недовольны чистотой города, а в приоритете развития своего города они видят решение фундаментальных проблем, связанных с обеспечением чистоты, комфорта и безопасности жизни. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного с января по август 2021 года Digital Guru и основанного более, чем на 300 тысячах сообщений пользователей городских сообществ в социальных сетях ВКонтакте, Facebook и Instagram.

ИА REGNUM Площадь Пять Углов в Мурманске

ИА REGNUM Площадь Пять Углов в Мурманске

Как оказалось, проблемы Мурманска носят двойственный характер и относятся к одному из двух глобальных направлений: тяжелые социально-экономические условия либо же проблемы отсутствия или недостатка комфортной городской среды, то есть вопросы благоустройства.

Население Мурманской области всего за три месяца уменьшилось на 900 человек, как говорится в докладе «Социально-экономическое положение Мурманской области в 2021 году», подготовленном Мурманскстатом.

Подход, копирующий практики богатых столичных регионов, например, той же Москвы, населению оказался не по душе. Проекты Новый Мурманск и Реновация площади Пять углов встретили весьма критично: тональность комментариев в популярных городских сообществах была негативна на 73% и 74% соответственно.

ИА REGNUM Мурманск. ЖД-вокзал

Региону нужно, чтобы руководство начало ставить в приоритет обеспечение жителей всех районов хорошей и качественной водой, озаботилось активной работой по ремонту фасадов и решило проблемы расселения аварийного жилья и наведения чистоты и порядка на улицах. Это первоочередные задачи для Мурманска.

Также для жителей города крайне важно, чтобы развивался и процветал порт Мурманска, важно иметь возможность покупать в морском городе рыбу по приемлемым ценам. Не менее значимо стабилизировать и тарифы на услуги ЖКХ. Среди более фундаментальных и конкретных предложений, поддерживаемым многими мурманчанами, прослеживается идея восстановления водного сообщения через Кольский залив.