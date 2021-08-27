Сыктывкар, 27 августа, 2021, 20:19 — ИА Регнум. В Коми вакцинация беременных от ковида проходит без осложнений. Об этом заявила главврач республиканского перинатального центра Ольга Лебедева.

Беременная

«Вакцинация защитит здоровье мамы и будущего ребенка — это показали соответствующие исследования. Вакцинироваться можно начиная с 23-ей недели беременности. И мы уже видим примеры, когда беременные женщины проходят вакцинацию. Случаев поствакцинальных осложнений среди них не зафиксировано», — отметила она.

При этом, по словам врача, заболеваемость у беременных COVID-19 встречается чаще, чем в целом в популяции.

«Установлено, что из-за своих уникальных иммунных характеристик и восприимчивости к респираторным патогенам беременные, инфицированные COVID-19, должны рассматриваться как группа высокого риска тяжелой заболеваемости и смертности», — подчеркнула Лебедева.

Как сообщало ИА REGNUM, по словам Лебедевой, вынашивание беременности с COVID-19 может привести к целому ряду нежелательных последствий, включая гибель плода.