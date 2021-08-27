Кострома, 27 августа, 2021, 20:38 — ИА Регнум. Костромской областной суд не стал удовлетворять иск кандидата на выборы в Госдуму по 107 одномандатному округу Михаила Долматова о признании незаконным отказа избирательной комиссии в регистрации. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе суда.

Наталья Диева

Вечером 27 августа суд огласил результативную часть. Известно, что политик намерен обжаловать решение в апелляционной инстанции. Чем руководствовался суд станет известно в понедельник 30 августа, когда кандидату выдадут полный текст решения. В этот же день мотивировку на руки получит второйсамовыдвиженец по Костромскому одномандатному округу Владимир Михайлов. Он также обжаловал отказ избиркома в регистрации, но проиграл суд 26 августа.

Напомним, ранее Долматов и Михайлов предоставили в избирком 17 181 и 17 180 подписей избирателей. Рабочая группа по приёму и проверке документов признала недействительными и недостоверными 11,6% и 6,89% подписей соответственно при максимально допустимом проценте брака в 5%. На основании недостаточного количества подписей в поддержку кандидатов им отказали в регистрации.

На данный момент на выборы в Госдуму от Костромской области в качестве кандидатов от партий зарегистрированы 11 человек, в том числе: Алексей Ситников (Единая Россия), Руслан Фёдоров (ЛДПР), Дмитрий Федин (Новые люди), Александр Лазутин (Яблоко), ВалерийИжицкий (КПРФ), ВячеславГоловников (Справедливая Россия — За правду), Валерий Кирсанов (Гражданская Платформа), Андрей Кузнецов (Российская партия пенсионеров за социальную справедливость), Владимир Сальников (Родина), Андрей Шишов (Партия Роста). Выборы депутатов Госдумы пройдут с 17 по 19 сентября 2021 года.