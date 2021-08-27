Брюссель, 27 августа, 2021, 20:20 — ИА Регнум. По предварительным данным, делегации Приштины и Белграда на переговорах о «нормализации отношений» под эгидой ЕС встретятся в Брюсселе 7 и 8 сентября. Об этом 27 августа сообщили дипломатические источники в Брюсселе, передает издание Reporteri.

Wiktor Dabkowski Штаб Евросоюза в Брюсселе

Делегацию Приштины возглавит вице-премьер Кососо Бесник Беслими, а делегацию Сербии — директор Канцелярии по Косово и Метохии правительства Сербии Петар Петкович.

Ожидается, что предстоящая встреча дух делегаций станет подготовительным этапом для следующего раунда переговоров между президентом Сербии Александром Вучичем и премьер-министром сепаратистского Косово Альбином Курти, которая должна пройти в сентябре.

Напомним, что предыдущая встреча Вучича и Курти состоялась 19 июля. Главным достижением переговоров представитель Евросоюза Мирослав Лайчак назвал то, что стороны договорились продолжить переговорный процесс.