Сыктывкар, 27 августа, 2021, 20:02 — ИА Регнум. У новорожденных при COVID-19 может развиться дыхательная недостаточность. Об этом заявила главврач перинатального центра Коми Ольга Лебедева.

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«Температура тела новорожденного может быть повышенной, пониженной или нормальной. Могут развиться такие симптомы, как вялое сосание, срыгивание, затрудненное дыхание, участие в дыхании вспомогательной мускулатуры, апноэ, кашель, тахикардия, вздутие живота и диарея. В большинстве случаев заболевание проявлялось как нетяжелое ОРЗ с ринитом и умеренной интоксикацией», — цитирует врача республиканский минздрав.

Как сообщало ИА REGNUM, по словам Лебедевой, беременность с COVID-19 чаще завершается преждевременными родами и гибелью плода.