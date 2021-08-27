Краснодар, 27 августа, 2021, 19:59 — ИА Регнум. 27 августа «Краснодар» в рамках шестого тура Тинькофф Российской Премьер-лиги 2021/22 сыграет с казанским «Рубином». Встреча пройдет в Краснодаре на стадионе «Краснодар». Стартовый свисток прозвучит в 20:30 по московскому времени.

Анна Нэсси Хвича Кварацхелия

20-летний фланговый нападающий казанского клуба и сборной Грузии по футболу Хвича Кварацхелия пропустит матч из-за повреждения. Ранее «Рубин» временно вывел грузинского футболиста из заявки на сезон, чтобы соответствовать условиям лимита на легионеров.

Матч рассудит российский арбитр Евгений Кукуляк.

Составы команд:

«Краснодар»: Сафонов, Петров, Пантелеао, Сорокин, Рамирес, Газинский, Крыховяк, Кабелла, Ионов, Классон, Кордоба.

Запасные: Городов, Ильин, Агкацев, Сперцян, Литвинов, Корнюшин, Кривцов, Стоцкий, Сулейманов.

«Рубин»: Дюпин, Уремович, Самошников, Зотов, Талби, Абильдгор, Костюков, Бакаев, Ин Бом, Хакшабанович, Йевтич.

Запасные: Медведев, Бегич, Сайто, Игнатьев, Игнатьев, Савицкий, Грицаенко, Мусаев, Янович, Суриков, Нижегородов.