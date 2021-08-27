Риека, Хорватия, 27 августа, 2021, 20:06 — ИА Регнум. Незарегистрированная «Ассоциация хорватских православных защитников» призывает сербов самоопределиться во время предстоящей переписи населения как «хорваты, принадлежащие к Хорватской православной церкви.

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Для этого ассоциация разместила в городе Риека билборды, на которых под заголовком «Перепись населения 2021» пишет: «хорват», «православный» и «Хорватская православная церковь».

По словам председателя Комитета сербского национального меньшинства в городе Риека Миле Опачича, цель этой кампании состоит в том, чтобы заставить как можно больше сербов самоопределиться во время переписи населения как «православные хорваты».

«Остался примерно месяц до начала переписи населения. На сто процентов речь идет о запугивании нашего (сербского — ИА REGNUM) народа. Как бы свободными мы себя не ощущали в Риеке, дух прошлого постоянно витает в воздухе. Людей очень просто напугать», — заявил Опачич радио Sputnik.Serbia.

Напомним, что перепись населения начнется в Хорватии в электронной форме 13 сентября, а для тех, кто желает принять переписчиков у себя дома — 27 сентября.