Манчестер, Великобритания, 27 августа, 2021, 19:52 — ИА Регнум. 27 августа «Манчестер Юнайтед» объявил о возвращении 36-летнего нападающего сборной Португалии Криштиану Роналду. Пятикратный обладатель Золотого Мяча вернулся в Манчестер спустя 12 лет. Сумма трансфера, как сообщает журналист Джанлука Ди Марцио, составила 29 миллионов евро. При этом transfermarkt оценивает португальца в 45 миллионов евро.

Кирилл Венедиктов / soccer.ru Криштиану Роналду

Ранее главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри подтвердил информацию, что Роналду в ближайшее время покинет туринский клуб.

В первом туре нового сезона итальянской Серии А Роналду провел на поле лишь 30 минут, выйдя на замену в матче с «Удинезе» (2:2).

За свою уже 19-летнюю профессиональную карьеру Криштиану Роналду сыграл в 895-ти матчах во всех турнирах на клубном уровне, в которых отметился 674-мя забитыми мячами и 229-ю результативными передачами. В составе национальной сборной Португалии нападающий забил 109 голов в 179-ти матчах.