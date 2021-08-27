Москва, 27 августа, 2021, 19:51 — ИА Регнум. Спикер Госдумы Вячеслав Володин принял участие в торжественной церемонии открытия выставки «Вертикаль» по случаю 85-летия со дня рождения Станислава Говорухина.

Kremlin.ru Станислав Сергеевич Говорухин

«Хочу сказать слова благодарности (вдове Говорухина) Галине Борисовне Говорухиной и Музею кино за то, что они создали. Сегодня у граждан нашей страны появилась возможность соприкоснуться с жизнью нашего товарища, друга, знаменитого режиссера, талантливого актера, депутата Государственной думы Станислава Сергеевича Говорухина. Это очень важно», — цитирует Володина сайт Госдумы.

Он также отметил необходимость «сделать все для того, чтобы память о Станиславе Сергеевиче Говорухине жила вечно».

«Чтобы наши дети, наши внуки соприкасались с его творческим наследием и лучше узнавали человека, который творил в Советском Союзе, создавал шедевры в 90-е, когда было очень тяжело стране, снимал замечательные картины уже в 2000-е, совмещая это с работой в Государственной думе, занимая должность председателя комитета по культуре, делая все для того, чтобы жизнь в стране становилась лучше, чтобы было больше справедливости, открытости. Он внёс огромный вклад», — сказал Володин.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, актер и режиссер, народный артист РФ Станислав Говорухин ушел из жизни 14 июня 2018 года. 29 марта 2021 года Станиславу Говорухину могло исполниться 85 лет.