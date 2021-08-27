Москва, 27 августа, 2021, 19:43 — ИА Регнум. 27 августа издание «Чемпионат» сообщило, что представители московского «Спартака» контактировали с 35-летним Доменико Тедеско по возможному возвращению немецкого специалиста на пост главного тренера команды.

Анна Нэсси Доменико Тедеско

Доменико Тедеско покинул «Спартак» в конце прошлого сезона. Немецкий специалист по некоторым причинам не стал продлевать контракт.

На данный момент «Спартак» возглавляет португальский тренер Руи Витория. В последнее время периодически появляются слухи о возможной отставке Витории с поста главного тренера команды. Последние результаты «красно-белых» нельзя не назвать провальными. После шести первых туров Российской Премьер-лиги 2021/22 московская команда с семью очками занимает девятое место в турнирной таблице чемпионата. Также «Спартак» вылетел из Лиги Чемпионов, проиграв в третьем квалификационном раунде «Бенфике» с общим счетом 0:4.

Под руководством Доменико Тедеско «Спартак» в прошлом сезоне, набрав 57 очков, занял второе место в Российской Премьер-лиге, обеспечив себе участие в Лиге Чемпионов 2021/22.