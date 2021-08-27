Москва, 27 августа, 2021, 19:40 — ИА Регнум. Военный госпиталь Ивановского гвардейского воздушно-десантного соединения с полным комплектом медицинского оборудования впервые в мире десантирован на парашютах в ходе учений ВДВ, сообщает 27 августа Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

Mil.ru ВДВ

«Сегодня в рамках тактико-специального учения с военным госпиталем Ивановского гвардейского воздушно-десантного соединения … состоялось десантирование аэромобильного госпиталя (отдельного медицинского отряда (аэромобильного) Ивановского гвардейского воздушно-десантного соединения)», — указано в сообщении российского военного ведомства.

Учение проводится на территории Ивановской и Костромской областей под руководством начальника воздушно-десантной подготовки — заместителя командующего ВДВ генерал-лейтенанта Александра Вязникова.

Для перевозки личного состава, вооружения, техники и медоборудования отдельного медицинского аэромобильного отряда потребовалось 17 военно-транспортных самолетов Ил-76.

«Преодолев чуть более 100 километров, самолеты Ил-76 за 30 минут успешно десантировали на площадку приземления Будихино в Костромской области около 160 военнослужащих медицинского персонала госпиталя», — уточняет Минобороны России.

Кроме того, из военно-транспортных самолётов десантировали с высоты 600 метров пять бронетранспортеров БТР-Д, бронированную ремонтно-эвакуационную машину БРЭМ-Д, топливозаправщик ТЗ-2−66Д, шесть санитарных автомобилей УАЗ-3962, электростанцию ЭСД-30-Т/400, а также платформы с медицинским оборудованием и продовольствием.

Госпиталь будет полностью развёрнут в течение ближайших суток и сможет принимать пациентов.