27 августа 2021 | Время чтения 2 мин

В Сети обсудили заявление советника украинской делегации в трехсторонней контактной группе по урегулированию в Донбассе (ТКГ) Алексея Арестовича о том, что Российская Федерации побуждает Украину начать переговоры с Донецкой и Луганской народными республиками, на что украинская сторона не согласится.

Мирослава Романенко, , 20:11 — REGNUM Советник украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по урегулированию в Донбассе (ТКГ) Алексей Арестович заявил, что Российская Федерации побуждает Украину начать переговоры с Донецкой и Луганской народными республиками, на что украинская сторона не согласится. Об этом 27 августа Арестович рассказал в эфире телеканала «Наш», комментируя недавнее заявление канцлера Германии Ангелы Меркель относительно неэффективности работы ТКГ.

ВСУ Александр Горбаруков © ИА REGNUM

По словам чиновника, работа Трехсторонней контактной группы «находится в тупике» с октября 2020 года. В этом Арестович обвинил Российскую Федерацию.

«Определенные продвижения были в сфере безопасности, но они оказывались ситуативными, и затем снова срывалось перемирие, хотя это является темой №1 безопасности групп. Россия выводит на прямые переговоры с… ЛДНР, на что мы не пойдем», — сказал он.

Заявление Арестовича обсудили на YouTube-канале «Наш». Многие указали на то, что если Киев не хочет договариваться, то пусть Украина выходит из «Минских соглашений». Иные также отметили, что в «Минских соглашениях» прописано согласование вопросов с республиками Донбасса.

«С Украиной больше никто не станет договариваться. Не выполняет свои обязанности. Это ещё раз доказывает что и СП-2 должен был быть построен. Украина — ненадежный партнер», — пишет Гайя Л.

Донбасс Иван Шилов © ИА REGNUM

«От «Минска» тогда откажись, Арестович. Или хотя бы почитай, что там написано, — там ничего не принимается без согласования с ЛДНР», — отреагировала Милена.

«Вообще, всю восточную Украину вывести из дурдома. И пусть оставшиеся все долги платят», — добавил Georgiy R.

«Все идёт по плану… Мы идём ко дну…» — написал «Розарио Агро».

«Пункты 9 и 11 Минска-2 конкретно говорят о проведении мероприятий «по согласованию с представителями ЛДНР». Если этому клоуну не нравится, пусть договаривается с марсианами, а ещё лучше пусть Зеленский денонсирует «Минские соглашения». Так хотя бы будет по-президентски и по-мужски. Хотя, о чём это я. Тут достаточно послушать Арестовича, и сразу всё ясно и понятно, кто есть кто», — отметил «рядовой пехотный Ваня».

«В Минске торжественно клялись, а теперь нет. Так выходите с «Минских» и валите с Донбасса», — отреагировал Юрий К.

«Если Украина не хочет вести прямых переговоров с ДНР и ЛНР, то значит им это выгодно. То есть война выгодна. И Украина не собирается ее прекращать», — добавил Стастик У.

На позиции ВСУ Mil.gov.ua

«Минск» спас вас от котлов. Больше «Минска» не будет», — пишет один из читателей.

«Не пойдете, так не пойдете. Ещё оккупационный украинский сброд с территории Республик заберите, и совсем хорошо будет», — написал Алексей В.

«Украине слабо отказаться от минских договоренностей?» — спросил Konstantin S.

«Чем дольше Украина не идёт на диалог с Донбассом, тем больше появляется причин у Донбасса послать всех. И просто строить свою жизнь, где нет Украины, нациков, упоротых…» — подытожил «Иваныч Забайкалье».

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