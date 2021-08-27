Атланта, США, 27 августа, 2021, 19:33 — ИА Регнум. Рэпер из Атланты Grip выпустил «I Dead for This!?», свой первый альбом в качестве участника лейбла Shady Records. В полноформатник исполнителя вошел совместный трек с соучредителем лейбла Эминемом. Grip выложил запись на свой YouTube-канал.После того, как Grip подписал контракт с Shady Records, он выпустил новый сингл под названием «Gutter» с Wara. Хип-хоп-исполнитель Royce da 5'9» также появился в альбоме «I Dead for This!?», поделившись куплетом на треке «Placebo».

(сс) Mika-photography Эминем

В других новостях Эминема, согласно TheWrap, он собирается сыграть White Boy Rick в предстоящем телесериале рэпера 50 Cent «Starz BMF». «Для меня большая честь и благодарность моему хорошему другу Эму за поддержку моего нового шоу BMF», — говорится в заявлении 50 Cent для TheWrap. «Мы не могли бы сделать шоу в Детройте, не включив легенду в него».