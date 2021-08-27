Тамбов, 27 августа, 2021, 19:32 — ИА Регнум. Глава администрации Тамбовской области Александр Никитин сегодня, 27 августа, побывал с рабочим визитом в Инжавинском районе, сообщилиИА REGNUMв областном управлении информационной политики. Он проконтролировал работу по реализации федеральных, региональных программ и нацпроектов.

Tambov.gov.ru Рабочая поездка губернатора Тамбовской области Александра Никитина

В селе Моисеево находится животноводческий комплекс, продукцию которого, а это молоко, сметана и творог, любят и покупают жители района. Крестьянско-фермерским хозяйством руководит Вячеслав Сторожев. В 2013 году он в рамках областной целевой программы получил грант на развитие животноводства в размере 1,5 миллиона рублей. А в 2017 году на развитие семейной фермы — 8,6 миллиона рублей. Губернатор Александр Никитин оценил фермерскую продукцию.

Также глава региона посетил акционерное общество «Уваровская Нива», пообщался с сотрудниками предприятия. «Уваровская Нива» входит в группу компаний «Доминант». Основной вид деятельности — растениеводство. На площади 17 987 га выращивается сахарная свекла, яровая пшеница, ячмень, соя, подсолнечник.

Поддержка семей с детьми — главное в демографической политике, считает губернатор Александр Никитин. Именно поэтому он посетил и детский сад «Вишенка» в Уварово, который рассчитан на 50 мест. Концепцией детского сада предусмотрено создание образовательной среды, способствующей развитию творческих способностей детей с помощью музыки, театра и живописи. Для реализации концепции в каждой группе детского сада предусмотрена арт-зона, включающая пространство для занятий музыкальной, театральной деятельностью, сюжетно-ролевыми играми. Детский сад «Вишенка» был открыт в сентябре прошлого года. Его строительство реализовано в рамках регионального проекта «Содействие занятости женщин — создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» национального проекта «Демография».

"Детский сад «Вишенка» мы открывали в прошлом году. Тут уже чувствуется жизнь, дети растут, развиваются, радуют нас. Смотря на них, забываешь о будничных проблемах. Мы будем продолжать строительство таких детских садов, они появятся и в других районах области», — сказал Александр Никитин.

Также глава региона посетил детскую спортивно-игровую площадку, которая обустроена в рамках реализации муниципального проекта «Народный бюджет». Всего в этом году в Уварово будут установлены спортивно-игровые площадки у девяти многоквартирных домов. Стоимость проводимых работ составляет почти 2,9 миллиона рублей. Проект «Народный бюджет» в городе Уварово реализуется с 2017 года на условии пятидесятипроцентного софинансирования жителей и городского бюджета. Уваровцы самостоятельно принимают решение об установке площадок или отдельных элементов.

Александр Никитин оценил ход реализации проекта по благоустройству территории около пруда 2-го микрорайона в Уварово. По проекту планируется благоустроить почти 46 тысяч кв. метров в центральной части Уварово: около пруда появятся спортивные объекты, амфитеатр, зоны отдыха. Концепция благоустройства продолжит тему брендирования территории, что будет способствовать росту туристического потенциала Уварово.

Кроме того, губернатор Александр Никитин осмотрел новое оборудование Уваровского сахарного завода. В 2020 году в модернизацию производства было вложено 740 миллионов рублей. Предприятием реализовано около 30 инвестиционных проектов, в том числе выполнен ремонт подъездных путей, приобретены вагоны, заасфальтированы внутризаводские территории. Обновление оборудования основного производства позволило сделать производство бесперебойным, более эффективным, а также увеличить производительность до 5900 тонн сахарной свёклы (более 1000 тонн сахара в сутки).

В завершении рабочего визита глава региона Александр Никитин встретился с общественностью и активными жителями города Уварово и Уваровского района.

«Благодаря федеральным, региональным программам, поддержке нашего президента мы можем развивать нашу область, все муниципальные образования, — отметил Александр Никитин.

По его словам, Уваровский район — один из самых передовых по многим показателям.

«Он идёт в ногу со временем, участвует во всех программах. Большая заслуга в этом руководителей города и района, они активно работают вместе, сообща и мы их всегда готовы поддержать. Такое взаимодействие идёт на пользу, в первую очередь, жителям», — сказал губернатор.