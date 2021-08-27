Архангельск, 27 августа, 2021, 19:29 — ИА Регнум. Объем перевалки грузов через маймаксанский участок порта Архангельск через пять-шесть лет вырастет до 500 тысяч тонн. Об этом в соцсетях сообщил глава региона Александр Цыбульский. «С 2014 года объем перевалки грузов возрос с 40 до 200 тысяч тонн в год. Совместно с «Архангельским траловым флотом» мы и дальше готовы совершенствовать грузовой порт. Сейчас начинаем готовить проект, рассчитанный на пять-шесть лет, который приведет нас к еще более высоким показателям, в планах — увеличить объем перевалки грузов до 500 тысяч тонн», — написал губернатор.

Sasha Krotov Порт Архангельска

По данным правительства региона, в 2014 году была утверждена программа развития порта с объемом инвестиций порядка полумиллиарда рублей. Благодаря этим средствам были восстановлены морозильные мощности, которые теперь позволяют обеспечить единовременное хранение пяти тысяч тонн груза. Также отремонтированы все краны, приобретен новый грузоподъемностью 45 тонн, а также новые погрузчики. Кроме того, были отремонтированы причальные линии. Всё это позволило за семь лет увеличить объем перевалки грузов с 40 до 200 тысяч тонн в год.

В планах — увеличение причальной линии на 150 метров, что позволит принимать одновременно до пяти судов, и восстановление железнодорожных путей.

Как сообщало ИА REGNUM, грузооборот морских портов Арктического бассейна составил 96 млн тонн. Лидер по грузообороту — Мурманск, через который прошло более 56 млн тонн. Грузооборот порта Архангельск составил 3,3 млн тонн.