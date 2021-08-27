Казань, 27 августа, 2021, 19:28 — ИА Регнум. Руководство казанского «Рубина» готово предложить «Селтику» 18 миллионов евро за 23-летнего французского таранного нападающего Одсонна Эдуара, которым годом ранее интересовался мадридский «Атлетико». Платеж будет разделен на три транша в течение этого сезона: сначала 10 миллионов евро, а затем еще две равные транзакции по 4 миллиона евро. Об этом 27 августа сообщило издание Sky Sports.

Rubin-kazan.ru «Рубин»

По итогам прошедшего сезона Одсонн Эдуар стал лучшим бомбардиром шотландского Премьершипа, забив восемнадцать голов в 31-м туре.

Профильный немецкий интернет-портал transfermarkt оценивает воспитанника «Пари Сен-Жермен» в 17 миллионов евро. Текущее соглашение французского форварда с «Селтиком» рассчитано до середины 2022 года.

Сегодня, 27 августа, казанский «Рубин» в Краснодаре сыграет с «Краснодаром» в матче шестого тура Тинькофф Российской Премьер-лиги 2021/22. Стартовый свисток прозвучит в 20:30 по московскому времени.