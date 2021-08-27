Афины , , 19:26 — REGNUM Греческая авиация перехватила два турецких истребителя F-16, нарушивших воздушное пространство страны над островами в Эгейском море, сообщили 27 августа в генеральном штабе национальной обороны Греции.

По заявлению греческой стороны, два самолёта F-16 вошли в район полётной информации Афин, не представив при этом план полёта, и проследовали над греческими островами Антропофаги и Макрониси архипелага Фурни.

Сообщается, что турецкие самолёты были опознаны и перехвачены истребителями ВВС Греции «в соответствии с международными правилами».