Тюмень, 27 августа, 2021, 19:19 — ИА Регнум. В Тюменском посёлке Боровский злоумышленники за одни сутки украли восемь чугунных люков с колодцев. Жителей просят быть бдительными, сообщает пресс-служба «Росводоканал Тюмени».

Открытый люк

Крышки пропали с колодцев, расположенных на газонах в безлюдных местах.

«Как только мы получили информацию о пропаже крышек — незамедлительно закрыли все люки. О фактах хищения мы сообщили в полицию и надеемся, что преступники будут найдены и привлечены к ответственности», — сообщает начальник Боровского участка «Росводоканал Тюмени» Николай Самосевич.

Всего с начала 2021 года пропало 50 чугунных крышек с колодцев, отсечают в водоканале.