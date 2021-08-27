Элиста, 27 августа 2021, 19:19 — REGNUM В Калмыкии анонсировали прямую линию с главой республики Бату Хасиковым.
В пресс-службе главы Калмыкии уточнили, что общение с жителями региона состоится 30 августа в 12:00 мск. Вопросы будут приниматься до окончания эфира. В выходные дни вопросы будут принимать диспетчеры специализированного колл-центра.
Трансляцию проведет «Национальное Телевидение Калмыкии».
ИА REGNUM напоминает, что ранее президент РФ Владимир Путин призвал руководителей регионов проводить прямые линии с населением.
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