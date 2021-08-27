Сараево, 27 августа 2021, 19:36 — REGNUM Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в рамках официального визита в Боснию и Герцеговину прогулялся 27 августа по старому центру Сараево — Башчаршии, в компании члена президиума БиГ от бошняков Шефика Джаферовича и верховного муфтия БиГ Хусеина Кавазовича.
Большое число граждан Сараево вышло на улицы, чтобы приветствовать президента Турции во время его прогулки, передает портал Klix.ba. Некоторым из них удалось обменяться с Эрдоганом несколькими фразами.
Эрдоган в компании представителей властей БиГ также возложил цветы на могилу первого президента БиГ Алии Изетбеговича.
Напомним, что ранее местные СМИ сообщили о том, что президент Турции будет свидетелем на гражданском и религиозном венчании дочери лидера бошняков Бакира Изетбеговича — Ясмины Изетбегович.