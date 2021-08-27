Сараево, 27 августа, 2021, 19:36 — ИА Регнум. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в рамках официального визита в Боснию и Герцеговину прогулялся 27 августа по старому центру Сараево — Башчаршии, в компании члена президиума БиГ от бошняков Шефика Джаферовича и верховного муфтия БиГ Хусеина Кавазовича.

U.S. Department of State Реджеп Эрдоган

Большое число граждан Сараево вышло на улицы, чтобы приветствовать президента Турции во время его прогулки, передает портал Klix.ba. Некоторым из них удалось обменяться с Эрдоганом несколькими фразами.

Эрдоган в компании представителей властей БиГ также возложил цветы на могилу первого президента БиГ Алии Изетбеговича.

Напомним, что ранее местные СМИ сообщили о том, что президент Турции будет свидетелем на гражданском и религиозном венчании дочери лидера бошняков Бакира Изетбеговича — Ясмины Изетбегович.