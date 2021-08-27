Лос-Анджелес, США, 27 августа, 2021, 19:18 — ИА Регнум. Южнокорейский бойзбенд BTS представил новую версию сингла «Butter», записанный совместно с Megan Thee Stallion после юридического вмешательства в начале этой недели. Экранизация песни доступна на официальном YouTube-канале корейской группы.

Цитата из видео «190113 LOVE YOURSELF CONCERT in Nagoya — DNA japanese ver. 방탄소년단 BTS 정국 JUNGKOOK Focus» пользователя I DARE U JK. youtube.com Концерт группы BTS

Американская рэп-исполнительница Megan Thee Stallion подала судебный иск в начале этой недели, заявив, что ее лейбл 1501 Complete Entertainment блокирует выпуск трека. Она утверждала, что лейбл намеренно тормозил ее карьеру, с чем она также столкнулась после выпуска «Suga» в прошлом году. Техасский суд вынес решение в пользу певицы, установив, что 1501 и его партнеры «недавно участвовали и будут продолжать участвовать в действиях, препятствующих выпуску новой музыки Megan Thee Stallion».

BTS поделилась еще одним ремиксом «Butter» под названием «Hotter» через несколько дней после его релиза в мае. С тех пор они выпустили еще один новый сингл «Permission to Dance», занявший высокие позиции в чарте Billboard.