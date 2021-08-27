Екатеринбург, 27 августа, 2021, 19:18 — ИА Регнум. 27 августа в Екатеринбурге на стадионе «Екатеринбург Арена» футбольный клуб «Урал» принимал «Ростов». Матч, проходивший в рамках шестого тура регулярного сезона Российской Премьер-лиги, завершился со счетом 1:1. Об этом сообщил корреспондент ИА REGNUM.

Артем Гусев Дмитрий Полоз

На 76-й минуте встречи российский универсальный нападающий Дмитрий Полоз вывел гостей перед после передачи Данилы Глебова — 0:1. Через 5 минут вышедший на замену 23-летний Артем Максименко сравнял счет и принес «Уралу» одно очко — 1:1.

Желтые карточки получили Илльдрен Ибрагимай и Владимир Рыков на 14-й и 53-й минутах соответственно.

Бригада арбитров: Артем Любимов | Владимир Миневич | Кирилл Большаков | Сергей Куликов.

Составы команд:

«Урал»: Илья Ромазун, Владимир Рыков, Денис Кулаков, Алексей Герасимов (Кирилл Колесниченко, 55'), Арсен Адамов, Андрей Егорычев, Рамазан Гаджимуратов (Юрий Железнов, 81'), Илльдрен Ибрагимай (Андрей Панюков, 81'), Бранко Йовичич, Даниэль Мишкич, Михаил Агеев (Артем Максименко, 58').

«Ростов»: Сергей Песьяков, Денис Терентьев (Хорен Байрамян, 62'), Игорь Калинин, Баштуш, Максим Осипенко, Виктор Мелехин, Данил Глебов, Матиас Норманн (Данила Сухомлинов, 86'), Кенто Хасимото, Понтус Альмквист (Дмитрий Полоз, 70'), Николай Комличенко.

«Ростов», набрав 5 очков, выбрался из зоны вылета и поднялся на двенадцатую строчку. «Урал» с двумя очками остался на последнем месте в турнирной таблице чемпионата.