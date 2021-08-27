Екатеринбург, 27 августа, 2021, 19:26 — ИА Регнум. Один из основателей рок-группы «Смысловые галлюцинации» Владимир Бурдин попал в реанимацию, артист впал в кому. Об этом сообщается на странице артиста в соцсети «ВКонтакте».

В коме

Согласно сообщению, Бурдин находится в 14-й больнице. «Не теряем надежды, что выкарабкается», — указано в тексте объявления. Под сообщением брат артиста Тимофей написал, что у пациента — 80-процентное поражение лёгких и сильно повреждён мозг. Результат теста на COVID-19 ещё не пришёл.

Как сообщало ИА REGNUM, в Свердловской области подтверждено более 121 тыс. случаев заражения коронавирусом.