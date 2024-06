Лос-Анджелес, США, 27 августа, 2021, 19:08 — ИА Регнум. Канадский рэпер палестинского происхождения Belly, а также The Weeknd и Nas объединили усилия в новом видео для сингла «Die For It». Трек появится на новом альбоме Belly «See You Next Wednesday», музыкальный к новой песне появился на официальном YouTube-канале Belly.

Antonio Rull Рэп

«See You Next Wednesday» также включает в себя «Better Believe», еще одно сотрудничество с The Weeknd, в котором также фигурирует рэпер Young Thug.

Между тем, The Weeknd недавно сообщил Billboard, что работа над его грядущим альбомом, следующим за прошлогодней пластинкой «After Hours», почти завершена. Он выпустил новый трек «Take My Breath» в начале августа, на той же неделе, когда Nas выпустил свой новый альбом «King's Disease II», сиквел удостоенного статуэтки «Грэмми» «King's Disease».