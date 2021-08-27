Лондон, 27 августа, 2021, 19:08 — ИА Регнум. Британские военные, действующие в аэропорту Кабула, отказали в эвакуации 200 собакам и кошкам, принадлежащим сотрудникам афганской благотворительной организации, возглавляемой бывшим британским военным моряком Пеном Фартингом.

Личный архив Алексея Юсупова Афганистан

Об этом 27 августа сообщил сам Фартинг на своей странице в Twitter.

«Вся наша команда, а также их собаки и кошки уже находились в безопасности внутри аэропорта. Нас развернули назад из-за того что президент США Джо Байден изменил правила эвакуации. Прошедших через ад, чтобы попасть туда, отправили назад, в хаос этих ужасных взрывов», — написал Фартинг.

При этом министр обороны Великобритании Уоллес прокомментировал эту информацию в эфире телеканала Sky News, заявив, что рассказы Фартинга о произошедшем с 200 собаками и кошками смещают акцент со спасения людей.