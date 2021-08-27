Тамбов, 27 августа, 2021, 19:08 — ИА Регнум. В Тамбовской области средства правительственного кредита в размере 8,44 млрд рублей пойдут на погашениерыночных долговых обязательств регионального бюджета и задолженности Тамбова по коммерческим банковским кредитам. Экономия бюджетных средств региона составит как минимум 500 млн рублей. Об этом заявил главава администрации Тамбовской области Александр Никитин, сообщилиИА REGNUMв областном управлении информационной политики.

Tambov.gov.ru В Тамбовской области

Президент России Владимир Путин в ходе ежегодного послания Федеральному собранию поручил правительству России провести реструктуризацию бюджетных кредитов регионов Российской Федерации и муниципальных образований регионов. На эти цели областному бюджету из федерального бюджета предоставлен бюджетный кредит в объеме 8,44 млрд рублей.

За счет бюджетного кредита планируется погасить такие рыночные долговые обязательства, как задолженность бюджета Тамбовской области по коммерческим банковским кредитам в сумме более 6 млрд рублей, государственные ценные бумаги региона в сумме 1,6 млрд рублей, задолженность бюджета города Тамбова по коммерческим банковским кредитам в сумме 840 млн рублей.

Как отметила исполняющая обязанности заместителя главы администрации области, начальника финансового управления области Любовь Третьякова, замещение коммерческих кредитов бюджетными позволит изменить структуру государственного долга региона. По ее словам, к январю 2022 года доля бюджетных кредитов будет составлять 75 процентов, а коммерческих — 25 процентов. С учётом того, что проценты по обслуживанию бюджетных кредитов будут обходиться Тамбовской области в 0,1 процента вместо 7−8 процентов по коммерческим кредитам, то экономия бюджетных средств региона составит как минимум 500 млн рублей. Кроме того, помощь, которую получит областной центр, позволит снизить долговую нагрузку на бюджет Тамбова.

Тамбовский губернатор внес соответствующий законопроект на рассмотрение Тамбовской областной думы, и сегодня, 27 августа, на внеочередном 72-м заседании народные избранники после рассмотрения в двух чтениях единогласно приняли его в целом.

Ранее на своем оперативном совещании глава региона обещал помочь Тамбову, бюджетная система которого в последнее время находилась на пределе своих возможностей, с выплатой кредитов, и он это обещание выполнил.

«Оперативная работа депутатов позволит уже на следующей неделе направить в городской бюджет областного центра полученные средства», — сказал Александр Никитин.

Депутаты рассмотрели еще два законопроекта, которые также важны для решения бюджетных вопросов региона.

«Принятие данных законов позволит оздоровить финансы региона, оно закладывает крепкий фундамент для развития областных инвестиционных проектов, в первую очередь в сфере ЖКХ и дорожного строительства. Сегодня областной бюджет — это бюджет развития», — отметил Александр Никитин.