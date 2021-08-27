Санкт-Петербург, 27 августа, 2021, 19:12 — ИА Регнум. Эпидемическая ситуация в Петербурге позволяет продолжить процесс обратного перепрофилирования стационаров, оказывающих помощь больным с коронавирусной инфекцией. Городские и федеральные медучреждения будут постепенно возвращаться к штатной работе. Об этом сообщил 27 августа губернатор Александр Беглов.

Almazovcentre.ru Центр Алмазова в Петербурге

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«За неделю число новых случаев заболевания уменьшилось на 22%. Коэффициент распространения инфекции — 0,85 при нормативе «единица». Поэтому мы можем вернуть часть городских больниц, задействованных для лечения больных ковидом, к плановому режиму работы», — заявил Александр Беглов.

В настоящее время больных с COVID-19 и пневмонией в Петербурге принимают 12 городских и пять федеральных стационаров. В них свободно более 30% инфекционных коек.

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Как уже сообщало ИА REGNUM, к обычной работе вернулся корпус-трансформер Городской больницы № 33, с 1 сентября в штатный режим вернется Николаевская больница в Петергофе. С этого же дня все инфекционные койки будут свёрнуты в Первом Медицинском университете имени Павлова и в Центре имени Алмазова.

«Прием плановых больных возобновили Медицинский университет имени Мечникова, 442-й Военный клинический госпиталь и НИИ фтизиопульмонологии», — добавили в Смольном.

Добавим, что за последние сутки в Петербурге зафиксировано 1395 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Это на 94 случая больше, чем в предыдущие сутки.