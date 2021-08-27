Лос-Анджелес, США, 27 августа, 2021, 18:56 — ИА Регнум. Американские хип-хоп-исполнители Meek Mill, Lil Baby и Lil Durk объединились для нового сингла «Sharing Locations», над которым работу также вели сразу несколько продюсеров — Nick Papz, Xander, KJ и Svdominik. Meek Mill сам стал режиссером музыкального клипа новой песни, который ранее появился на официальной YouTube-канале исполнителя, но был позже был удален

Antonio Rull Рэп

Meek Mill выпустил тизер коллаборации еще в январе, когда опубликовал фрагмент песни в своем инстаграм. «мы вернулись к уличной жизни». Вырезка появилась через два месяца после того, как Lil Baby и Lil Durk объявили о своем совместном туре в 2021 году в поддержку их совместного альбома «The Voice of The Heroes».