Рэперы Meek Mill и Lil Baby выпустили коллаборацию «Sharing Locations»
Лос-Анджелес, США, 27 августа, 2021, 18:56 — ИА Регнум. Американские хип-хоп-исполнители Meek Mill, Lil Baby и Lil Durk объединились для нового сингла «Sharing Locations», над которым работу также вели сразу несколько продюсеров — Nick Papz, Xander, KJ и Svdominik. Meek Mill сам стал режиссером музыкального клипа новой песни, который ранее появился на официальной YouTube-канале исполнителя, но был позже был удален
Meek Mill выпустил тизер коллаборации еще в январе, когда опубликовал фрагмент песни в своем инстаграм. «мы вернулись к уличной жизни». Вырезка появилась через два месяца после того, как Lil Baby и Lil Durk объявили о своем совместном туре в 2021 году в поддержку их совместного альбома «The Voice of The Heroes».
Роберт Римик Уильямс, более известный как Meek Mill, — американский хип-хоп исполнитель из Филадельфии. В 2012 опубликовал свой дебютный студийный альбом, «Dreams and Nightmares», который дебютировал на втором месте вBillboard 200, продав в первую неделю продаж в США 165 тысяч цифровых копий. Летом 2015 он опубликовал свой второй студийный альбом «Dreams Worth More Than Money», который в первую неделю продаж в США был продан в 246 тысяч цифровых копий, а также породил затяжной конфликт между Миком и Drake.