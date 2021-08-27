27 августа 2021 | Время чтения 3 мин

В украинских социальных сетях обсудили новость о том, что президент Украины Владимир Зеленский распорядился построить в каждой области по новому заводу.

Оксана Переможенко, , 19:25 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский распорядился построить в каждой области по заводу. Об этом сообщает «24 канал». По словам украинского лидера, во время одного из совещаний он поручил каждому из глав областей построить в возглавляемой им области новый завод. Зеленский добавил, что подобная инфраструктура заводов может дать «сотни тысяч рабочих мест».

Винсент Ван Гог. Заводы. 1887

«Каждому губернатору, каждому министру я сегодня даю задание: новый завод. Новый завод от 500 до 5000 [рабочих мест] в своем регионе. Какого направления? Мне безразлично», — заявил он.

Заявление Зеленского обсудили на странице депутата украинского парламента Антона Полякова в социальной сети Facebook. Новость также обсудили читатели телеграм-канала Klymenko Time. Многие задались вопросом, зачем строить новые заводы, если закрыто множество заводов, построенных еще при СССР. Иные также указали на то, что нужно понимать, что для того, чтобы строить заводы, нужны рынки сбыта.

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«Миллиард деревьев больше не актуальная идея. Теперь в каждой области по заводу! Зе-команда (команда партии «Слуга народа» — О. П.) берет пример с Китая и плавно переводит нашу экономику с рыночной в плановую. Вот только зачем Зеленскому в своем окружении столько светил экономики, профессоров бизнеса и чудо-советников? Ведь все просто: приказал — создали завод. Приказал — создали рабочие места. И неважно, что будут производить. Как и неважно, что для предпринимателей нужен не приказ Зеленского, а прежде всего нормальные условия открытия и ведения бизнеса, честные суды, работающие правоохранительные органы и отсутствие коррупции», — отметил в своем телеграм-канале депутат Рады Антон Поляков.

«Хорошо бы, но не строить, а восстановить разграбленное, разваленное. Потому, что под новое строительство деньги выделят, а наши мудрецы котлованы выкопают, и все, звездец, деньги туда поплывут», — написала Viktoria B.

«Вот это поворот! А я уже деревья начал сажать…» — шутит Вячеслав Я.

«Чтобы строить заводы, надо изучить рынки сбыта. А нас в Европу с нашей продукцией не пускают, а с Россией мы «не» торгуем. Так мог сказать только человек, оторванный от реальности. Промышленность — это основная часть всей экономики. Всё развалить было легко, а попробуй восстановить. А кто там будет работать? Это бред», — отреагировала Людмила К.

«У нас в городе закрыли некоторые заводы. Люди остались без работы. И где логика? Зачем закрывать существующие заводы? И открывать новые?» — задалась вопросом Лариса К.

«Куда строить? Если куча пустых [заводов] или на последнем издыхании работающие…» — не понимает Анжела.

«На дорогах воровали, теперь на заводах еще обворуют!» — написал Valery E.

«Да про какие заводы он говорит? Он хоть бы собачью будку смог построить», — добавил egoriann.

«Ты те, что есть, не можешь сохранить. Николаевский судостроительный пережил две мировые войны и революцию, а майдан его угробил», — отметил Александр.

«Были уже в истории Потемкинские деревни (бутафорские деревни, которые якобы были выстроены по указанию князя Г. А. Потёмкина — О. П.), теперь появятся и Зеленские заводы», — подытожил R Ro.

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