Челябинск, 27 августа, 2021, 18:47 — ИА Регнум. В Челябинской области будут судить адвоката, похитившего у гражданина 350 тыс. рублей. Об этом сообщает областное управление СКР.

50.мвд.рф Мошенничество

Следователи считают, что в марте он взял деньги у местного жителя. А замен тот ожидал от него возврата вещественных доказательств по одному из уголовных дел. Соответствующих полномочий юрист не имел и поэтому не сумел выполнить просьбу.

В пресс-службе облпрокуратуры пояснили, что адвокату вменяют мошенничество в крупном размере. Передача денег была двумя частями. При получении второй юрист был задержан. Уголовное дело направлено в Центральный райсуд Челябинска.